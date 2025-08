Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo chega a 40 municípios

Além da capital, a Jornada envolve cidades de diferentes regiões do Estado, reforçando a conexão entre memória e território por meio de ações voltadas à valorização do patrimônio ferroviário. Participam desta edição os municípios de Araçatuba, Araraquara, Ariranha, Bauru, Bebedouro, Bocaina, Boituva, Botucatu, Brotas, Campinas, Cerquilho, Cosmorama, Cruzeiro, Dois Córregos, Espírito Santo do Pinhal, Guararema, Guaratinguetá, Hortolândia, Indaiatuba, Irapuru, Jundiaí, Leme, Limeira, Louveira, Mogi das Cruzes, Natividade da Serra, Piquete, Piraju, Presidente Epitácio, Rafard, Registro, Santa Cruz das Palmeiras, Santo André, Santos, São Carlos, São José do Rio Pardo, São José do Rio Preto, São Simão, Teodoro Sampaio e Valinhos.

"Durante quase um século, a malha ferroviária não apenas impulsionou a economia paulista, mas redesenhou o território, estruturou cidades e moldou hábitos sociais. Ao destacar esse legado na Jornada do Patrimônio, reconhecemos a ferrovia como um elemento essencial da nossa memória coletiva e como um agente transformador que deixou marcas profundas na paisagem urbana, na arquitetura e na dinâmica cultural do Estado de São Paulo", afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Nesta edição, a Jornada promove saídas com urban sketchers em Santos, São José do Rio Preto, Bauru e Mogi das Cruzes, estimulando registros artísticos in loco da paisagem ferroviária. Haverá ainda feiras gastronômicas em São Carlos, São José do Rio Preto e Mogi das Cruzes, com cardápios inspirados nas influências e produtos regionais conectados às antigas rotas de trem.

Diferentemente de anos anteriores, a data da Jornada foi pensada para não coincidir com o Dia Nacional do Patrimônio, celebrado em 17 de agosto, justamente para não conflitar com programações municipais e, ao mesmo tempo, abrir o mês de comemorações dedicado ao tema. Por esse motivo, o site da Jornada foi ampliado para incluir também programações de municípios fora dos dias 1, 2 e 3 de agosto, incentivando que as cidades promovam suas próprias ações e se integrem à iniciativa estadual.

Serviço

6ª Jornada do Patrimônio do Estado de São Paulo

Data: 1 a 3 de agosto de 2025

Mais informações: Site oficial