Nasi revisita a trajetória no Ira! e reflete sobre a música no Brasil

Nasi marcou gerações com sua voz à frente da banda Ira!, eternizada em sucessos como "Envelheço na Cidade" e "Tarde Vazia". Nesta quarta-feira (30), ele foi o convidado de Ronnie Von no programa "Companhia Certa", exibido à 0h, na RedeTV!. No talk show, o artista revisitou episódios especiais da carreira e falou abertamente sobre sua trajetória no grupo que fundou na década de 1980.

Nasi e Ronnie Von Imagem: Divulgação

Ao longo da entrevista, Nasi relembrou a separação da banda em 2007, pouco tempo depois do lançamento do disco" Invisível DJ". "Nunca quis sair, queria tirar umas férias. Eu e o Edgar [Scandurra], somos os líderes da banda e estávamos muito separados [...] Foi uma grande trapalhada, acho que todo mundo meteu os pés pelas mãos", afirmou. "Sabe aquela máxima, 'cachorro que tem muito dono morre de fome?' O Ira! estava assim, com muitas lideranças", analisou o cantor.