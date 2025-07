Netflix, realeza e futuro: o que Meghan e Harry planejam em 2025 

O primeiro semestre de 2025 foi intenso para o casal: marcado por derrotas simbólicas, mais fofocas de demissões e brigas, além de gestos simbólicos como as fotos compartilhadas de Harry com os filhos de costas — que foram interpretadas como uma "resposta" velada à família real, especialmente no contexto do Dia dos Pais nos EUA e no Reino Unido.

Além disso, uma controvérsia inesperada envolvendo a Sentebale, organização fundada por Harry para ajudar crianças vulneráveis no Lesoto e Botsuana, ganhou destaque. Críticas internas e denúncias sobre a transparência da gestão, além de disputas com membros da equipe, alimentaram um debate público que impactou a imagem do príncipe. Embora a Sentebale continue com seus projetos, a turbulência expôs dificuldades na transição de Harry entre seu papel tradicional na realeza e sua atuação como líder de causas sociais independentes — refletindo as tensões maiores que permeiam seu posicionamento público em 2025.

Ao mesmo tempo, houve uma movimentação estratégica e uma tentativa discreta (?) de reconexão com a família real britânica. O casal continua no centro de uma narrativa midiática global, em que cada recuo é interpretado como sinal de fracasso e cada silêncio, como uma jogada calculada. No entanto, o que se observa ao longo deste ano é uma espécie de fase de realinhamento fundamental para entender o futuro da marca Sussex e o lugar que ambos ainda buscam ocupar, tanto na cultura pop quanto no tabuleiro da monarquia britânica.

O fim do contrato com a Netflix: derrota ou reconfiguração?

O ano começou com Meghan postando um vídeo em preto e branco na praia, feliz, escrevendo "2025" na areia e passando a ideia de que esse seria o "seu" ano. Ela retornou ao Instagram, estrelou o reality With Love, Meghan, mudou o nome de sua marca (originalmente American Orchard Riviera para As Ever), ainda lidando com problemas legais, lançou um podcast, apareceu como convidada em outros, se aproximou de Gwyneth Paltrow e celebrou o sucesso de vendas de seus produtos, incluindo o lançamento de um vinho rosé.

Mesmo com tudo isso, um dos eventos mais comentados de 2025 foi o anúncio de que o contrato multimilionário entre a Archewell Productions e a Netflix não será renovado após setembro. A parceria, iniciada em 2020 com enorme expectativa e avaliada em cerca de US$ 100 milhões, teve cinco anos de duração e resultados mistos. Documentários como Harry & Meghan e séries como Live to Lead chamaram atenção, mas os lançamentos mais recentes, como a série documental sobre polo produzida por Harry e o With Love, Meghan, tiveram repercussão morna. O conteúdo foi criticado por parte do público como "básico" e "desconectado da realidade" — críticas que ecoam nas redes sociais e nas colunas de opinião, especialmente nos tabloides britânicos.

Contudo, é reducionista interpretar a não renovação como uma "ruptura" ou "fracasso". Na realidade, a decisão da Netflix está mais conectada ao atual momento do mercado de streaming — saturado, seletivo e em retração — do que a um veredito sobre o casal. A empresa está cortando gastos, priorizando franquias com retorno comprovado e projetos mais escaláveis. Mesmo assim, Harry e Meghan não foram "cancelados". A segunda temporada de With Love, Meghan já havia sido gravada em 2024 e será lançada no outono de 2025 (primavera no Brasil), e a marca pessoal da duquesa segue integrada ao portfólio de produtos da plataforma — sinal de que a relação comercial entre eles não foi completamente rompida.