Circo Spacial celebra 40 anos com documentário e programação especial

A agenda comemorativa também inclui:

Lançamento musical

Será lançado o EP Circo Spacial Remix, com distribuição da Radar Records. O álbum reúne versões remixadas de músicas que marcaram a história do circo. O conteúdo estará disponível em plataformas como Spotify e Deezer.

Exposição "40 Anos de Circo Spacial"

Entre 4 e 15 de agosto, a Galeria da Alesp recebe uma exposição com fotos, figurinos, objetos e obras de arte ligadas ao Circo Spacial. A curadoria é de Oscar D'Ambrosio, com produção de Paco Assis. A entrada é gratuita.

Espetáculo gospel "Eu me alegro em Ti"

No dia 8 de agosto, às 19h, será apresentado um espetáculo gospel em parceria com a SBN, com participação de artistas como Renato Max, Hiran Jacobini e números circenses. O evento é gratuito e aberto ao público.

Espetáculo comemorativo "Spark"

No dia 9 de agosto, às 20h, acontece uma apresentação especial para convidados, imprensa e autoridades. O espetáculo traz uma narrativa futurista sobre a jornada de Spark e seu amigo Astronauta, com produção visual inspirada em temas espaciais.