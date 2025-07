Liberdade antecipada de Maxwell reacende caso Epstein 

Presa em julho de 2020 em New Hampshire, sob identidade falsa, Maxwell foi julgada em novembro de 2021 por tráfico sexual de menores, conspiração e transporte de vítimas. Durante o julgamento, quatro sobreviventes testemunharam que foram recrutadas por Maxwell e abusadas por Epstein. Em dezembro de 2021, Maxwell foi condenada em cinco das seis acusações e, em junho de 2022, recebeu pena de 20 anos na justiça federal dos EUA.

A possível liberdade em 2037 — o que isso sinaliza

No sistema federal americano, detentos podem reduzir suas penas por bom comportamento, assistindo a programas educacionais e não cometendo infrações disciplinares. Maxwell está encarcerada no Centro Correcional Federal de Tallahassee, na Flórida. Sua nova data projetada de saída, em 17 de julho de 2037, causou indignação, especialmente porque implica que ela pode não cumprir os 85 % da pena. As sobreviventes veem a situação como um exemplo de privilégio e impunidade.

Diversas figuras associadas a Epstein enfrentaram consequências variadas

O príncipe Andrew, Duque de York, é uma das figuras mais conhecidas envolvidas no escândalo Epstein, acusado por Virginia Giuffre de abuso sexual quando ela ainda era menor. Em 2022, Andrew fechou um acordo extrajudicial milionário para encerrar o processo civil, sem admitir culpa, mas assumindo uma indenização significativa. Após o acordo, ele foi oficialmente afastado da vida pública pela família real britânica, enfrentando severa queda de reputação. Esse desfecho reforça a percepção de que, enquanto figuras poderosas podem negociar saídas legais, muitas sobreviventes ainda lutam por justiça completa, e o caso dele permanece como um símbolo da desigualdade diante da lei dentro do contexto mais amplo do escândalo.

Les Wexner rompeu com Epstein, alegando ter sido manipulado. Alan Dershowitz, advogado de Epstein, foi acusado de envolvimento e respondeu com processo por difamação. Jean-Luc Brunel, agente de modelos associado a Epstein, foi preso e morreu enforcado na prisão em 2022. Steve Hoffenberg, associado financeiro de Epstein, também morreu na prisão no mesmo ano. Donald Trump, Bill Clinton, Elon Musk e outras figuras de destaque confirmaram ter conhecido Epstein, mas negam qualquer envolvimento com os crimes. Apesar das muitas menções em listas de voo, e-mails e agendas, a maioria nunca foi formalmente acusada.