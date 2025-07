Fort Belvedere: O Castelo Esquecido da Abdicação Real

Em 2022, porém, decidiram deixar a capital e se mudar para Adelaide Cottage, uma residência modesta dentro do Windsor Great Park. A mudança foi justificada por uma busca por mais privacidade, proximidade com a natureza e estabilidade para os filhos, já que as crianças passaram a frequentar a escola Lambrook, nas redondezas. Também pesou o desejo de manter um perfil mais reservado e "menos palaciano", em contraste com o papel central que William assumia cada vez mais como herdeiro direto do trono. Vale lembrar que, à época, o Cottage ficava a poucos minutos a pé de Frogmore Cottage, onde viviam o príncipe Harry e Meghan Markle — um sinal de que muitos avaliaram que se tivesse ocorrido antes do rompimento definitivo entre eles, em 2020, poderia ter criado a possibilidade de uma convivência familiar mais próxima. A História não quis assim.

O principal argumento atribuído ao Príncipe William e à Princesa Catherine para considerar agora o Fort Belvedere como nova residência é a necessidade de mais espaço e privacidade para sua família, em um ambiente mais isolado, porém ainda próximo das obrigações reais. Embora Adelaide Cottage tenha sido uma solução funcional e discreta desde 2022, trata-se de uma residência relativamente pequena para padrões reais, com apenas quatro quartos e sem acomodações para a equipe de apoio. À medida que os filhos do casal crescem — George, Charlotte e Louis —, e William se aproxima do papel de príncipe regente ou futuro rei, torna-se cada vez mais evidente a necessidade de uma estrutura residencial mais robusta, segura e compatível com funções oficiais.

Além disso, Fort Belvedere está dentro da mesma área de Windsor, mantendo a proximidade com a escola Lambrook e com o Castelo de Windsor, onde há eventos frequentes da família real. A localização remota da propriedade, dentro de uma vasta área florestal fechada ao público, oferece proteção natural contra paparazzi e curiosos.

Com a possibilidade cada vez mais dada como certa pela imprensa britânica, vale lembrar o histórico do endereço, ligado à um dos momentos mais dramáticos para Família Real.



Um forte que nunca foi militar

Fort Belvedere, localizado no extremo sul do Windsor Great Park, em Surrey, Inglaterra, é um edifício histórico que remonta ao século XVIII. Ao contrário do que o nome sugere, não se trata de uma estrutura militar defensiva. O termo "fort" é usado aqui de forma quase irônica — o edifício foi originalmente construído como uma espécie de "folly" ou pavilhão decorativo, mais para deleite visual do que para defesa.

O Fort foi encomendado em 1750 por William Augustus, Duque de Cumberland, o filho mais jovem do rei George II, e herói da Batalha de Culloden. O arquiteto responsável foi provavelmente James Gibbs, embora haja debate entre estudiosos sobre isso. O estilo adotado é essencialmente gótico georgiano, com elementos decorativos neogóticos que o fazem parecer mais uma torre medieval romântica do que um castelo funcional.