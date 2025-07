Flavia Garrafa apresenta dois espetáculos em São Paulo

Em seus mais de 30 anos de carreira, a atriz e psicóloga Flavia Garrafa une suas duas formações profissionais para falar sobre o desejo da mudança pessoal em seus dois solos bem-sucedidos: as comédias Fale Mais Sobre Isso e Faça Mais Sobre Isso, ambas dirigidas por Pedro Garrafa. E, agora, o público tem a chance de assistir aos dois solos no Teatro Multiplan, no MorumbiShopping, em São Paulo, entre os meses de agosto e setembro.

Peça Faça Mais Sobre Isso Imagem: João Neto/Divulgação

Faça Mais Sobre Isso tem apresentações de 2 de agosto a 27 de setembro, aos sábados, às 22h. Já Fale Mais Sobre Isso fica em cartaz entre 7 de agosto e 25 de setembro, com sessões às quintas-feiras, às 20h30.