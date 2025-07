Exposição de moda homenageia Rainha Elizabeth II

Elizabeth II foi, ao longo de seus 70 anos de reinado, uma embaixadora informal do design britânico. Sua preferência por criadores nacionais alavancou nomes como Hardy Amies, Ian Thomas e, nas últimas décadas, sua confidente e estilista Angela Kelly. Mas foi com Hartnell que a relação entre a Rainha e a alta-costura britânica se iniciou de forma simbiótica. Através de suas criações, ela comunicava poder e tradição sem ostentação.

Os trajes noturnos de gala também terão destaque: das volumosas silhuetas dos anos 1950 às formas mais fluidas e estampadas dos anos 1970. Modelos de chiffon vibrantes de Ian Thomas e vestidos cerimoniais bordados com significados ocultos demonstram como Elizabeth usava a moda não apenas como ornamento, mas como narrativa.

Imagem: Reprodução

A moda como diplomacia

A exposição também foca no aspecto mais geopolítico do estilo da Rainha. Um exemplo emblemático é o vestido branco com detalhe verde-esmeralda criado por Hartnell para um banquete de Estado no Paquistão, em 1961 — uma clara homenagem às cores da bandeira paquistanesa. Vestir-se para o mundo era uma arte que a monarca dominava com precisão, utilizando paletas e bordados para expressar respeito, neutralidade ou solidariedade sem pronunciar uma palavra.

A curadora Caroline de Guitaut, também responsável pelo livro que acompanhará a mostra (Queen Elizabeth II: Fashion and Style), destaca que só agora, com o acervo sob a tutela do Royal Collection Trust, é possível contar essa história com a profundidade merecida. Entre os materiais exibidos, estarão croquis originais, amostras de tecido e correspondências manuscritas que revelam o minucioso processo de criação de cada look — e o envolvimento direto da Rainha em suas escolhas.