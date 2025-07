Chile além da neve: experiências para curtir o inverno além de esqui

Degustar vinhos em vinícolas chilenas se torna ainda mais atrativo no inverno, quando o clima seco e as paisagens nubladas criam o cenário ideal para explorar os vinhedos e apreciar bons rótulos. No Valle del Maipo, uma das regiões vitivinícolas mais tradicionais do Chile, é possível visitar a Concha y Toro, em um tour que apresenta os processos de produção e oferece degustações de rótulos icônicos e queijos.

Outra opção é a visita à Vinícola Santa Rita, um passeio que combina vinhos premiados, arquitetura histórica e belas paisagens nos campos chilenos. A experiência na Santa Rita pode incluir desde tours clássicos com degustação de rótulos Reserva até visitas com vinhos premium, harmonizações e acesso a construções tombadas como Monumento Histórico Nacional, como uma capela neogótica do século XIX.

Para quem puder estender a viagem além de Santiago, o norte do Chile reserva alguns dos céus mais límpidos do planeta, ideal para observação de estrelas. O Vale do Elqui, próximo a La Serena, conta com diversos observatórios astronômicos abertos para visitação, como o Observatório Alfa Aldea, que combina projeções em 3D e observação guiada por telescópios eletrônicos. Já no Deserto do Atacama, a observação de estrelas oferece telescópios e guias especializados para ajudar a identificar planetas, constelações e até a Via Láctea a olho nu.

Também no Atacama é possível visitar os Gêiseres de El Tatio, um dos maiores campos geotermais do mundo. A visita acontece ao amanhecer, quando o frio intenso do inverno potencializa as colunas de vapor que emergem das fissuras no solo.