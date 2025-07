Mônica Carvalho vai atuar e roteirizar novo longa sobre Oscar Niemeyer

Em 2025, Brasília celebra seus 65 anos com o lançamento de um documentário histórico que contará a saga da construção da capital federal. A produção é fruto de uma parceria entre o Arquivo Público do Distrito Federal e a Abrasci (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura), com produção e direção do cineasta Walther Neto da WN Produções.

Monica Carvalho com Walter Neto e Kadu Niemeyer (Neto de Oscar Niemeyer) Imagem: Divulgação

O projeto resgata imagens raras de rolos em 16mm e 35mm, digitalizadas a partir do acervo audiovisual do Arquivo Público, revelando registros inéditos do período de 1957 a 1960. Durante o evento de exibição do documentário seguido de bate-papo sobre Maricá e Niemeyer, realizado nesta quarta-feira (23), no Rio de Janeiro, a atriz e roteirista Mônica Carvalho foi convidada para atuar e roteirizar ao lado de Walther Neto um novo longa-metragem em homenagem à vida e obra de Oscar Niemeyer. O projeto, que nasce como desdobramento da homenagem à capital, ainda não tem data prevista para início das filmagens, mas já desponta como um tributo cinematográfico à genialidade do arquiteto que desenhou Brasília. Entre vários ilustres, esteve presente o prefeito de Maricá, Washington Quaquá e Antônio Grassi