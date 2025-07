Governo de SP lança programa que integra ações culturais itinerantes

"O CULTSP na Estrada representa um avanço decisivo na política cultural do estado, fortalecendo e expandindo a presença da Secretaria em todos os territórios paulistas. Por meio de uma articulação estratégica, o programa conecta nossos projetos às especificidades de cada comunidade, promovendo o acesso à cultura e à formação artística de maneira integrada, ampla e transformadora, gerando impactos reais no desenvolvimento social, cultural e econômico das regiões atendidas", destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Entre as ações que integram o programa está a itinerância das Fábricas de Cultura, que leva oficinas e apresentações baseadas em suas metodologias a cidades que não possuem unidades fixas. A gestão é feita pelas Organizações Sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional.

Em 2025, a itinerância das Fábricas de Cultura passará por 14 municípios: Porto Ferreira, Barra do Turvo, Itararé, Mirassol, Mairinque, Guaimbê, Dracena, Guarujá, Bertioga, Peruíbe, Juquitiba, Embu das Artes, Carapicuíba e Santana de Parnaíba.

Primeiras ações da itinerância das Fábricas de Cultura começam em julho

As primeiras cidades a receber a itinerância das Fábricas de Cultura dentro do CULTSP na Estrada são Porto Ferreira e Guarujá. Em Porto Ferreira, as atividades têm início em 22 de julho, com oficinas e apresentações na Escola Estadual Pedrina Pires Zadra e em praças da cidade. A programação inclui espetáculos infantis, batalhas de MCs, dança, cinema, canto coral, estamparia, robótica criativa, cultura hip-hop, sustentabilidade e tecnologia.

Em Guarujá, a itinerância acontece na Escola Estadual Professor Walter Scheppis, nos dias 24, 25 e 31 de julho e 1º e 2 de agosto, com contações de histórias, teatro e música, integrando o retorno às aulas com atividades voltadas à comunidade escolar.