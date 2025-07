Bigelow Pharmacy: a farmácia mais antiga dos EUA continua encantando em NY

Com fachada preservada e interior que remete aos tempos antigos, a C.O. Bigelow é uma mistura de farmácia, boutique e museu vivo. Suas prateleiras exibem não apenas medicamentos, mas também cosméticos exclusivos, produtos naturais, perfumes e uma linha própria de itens de beleza — muitos deles com fórmulas originais do século dezenove. A atmosfera acolhedora e elegante atrai tanto moradores locais quanto celebridades e turistas curiosos.

Passear pela Bigelow é como entrar em um túnel do tempo, onde tradição e modernidade convivem em harmonia. O atendimento é personalizado, e a equipe faz questão de manter o padrão clássico que tornou a farmácia tão respeitada por gerações.

Se estiver caminhando pela Sixth Avenue com a 8th Street, não deixe de conhecer esse ícone nova-iorquino. Além de comprar um bom hidratante ou um remédio, você também leva um pedaço da história da cidade.