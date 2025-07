Amazon Music Live volta com Maiara & Maraísa, Thiaguinho e mais

O Amazon Music anuncia a segunda temporada do Amazon Music Live no Brasil. A série de shows exclusivos com artistas brasileiros será exibida logo após as transmissões de jogos tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, novidade neste ano, no Prime Video. Os shows também serão transmitidos no canal do Amazon Music na Twitch. O projeto tem como foco artistas de sertanejo e pagode - dois dos gêneros mais ouvidos no país -, e na edição de 2025 reúne as vozes de Gustavo Mioto, Luan Pereira, Thiaguinho, Maiara & Maraisa, Grupo Menos é Mais e Israel & Rodolffo.

Maiara & Maraísa e Thiaguinho Imagem: Reprodução

A segunda temporada do Amazon Music Live começa com a performance de Gustavo Mioto, após a transmissão da partida entre Corinthians x Palmeiras, válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O show conta com músicas como "Solteiro Não Trai", "Eu Gosto Assim" e "Eu Fujo", além de uma versão inédita de "Querendo te Amar", de Jorge & Mateus Mateus, que estará disponível exclusivamente no Amazon Music por três meses, a partir de 30 de julho. Todos os shows vão incluir uma versão inédita de algum sucesso que, por três meses, estará disponível exclusivamente no Amazon Music.