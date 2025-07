São Paulo recebe 1ª edição do Festival de Sanfoneiras

Durante os dois dias de festival, Adriana Sanchez receberá no palco sanfoneiras de diferentes regiões do Brasil, com repertórios que refletem diversas expressões culturais. A Orquestra Sanfônica, sob regência da maestrina Renata Sbrighi, também se apresenta nas duas datas.

O evento conta com apoio do Ministério da Cultura, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e da Lei Aldir Blanc - PNAB 24, além de apoio cultural do Sesc. Confira a programação completa no site oficial.

SERVIÇO:

"As Mulheres dos Ventos - Festival de Sanfoneiras"

Local: Sesc Consolação - R. Dr. Vila Nova, 245 - Vila Buarque, São Paulo - SP

Data: 02 e 03 de agosto (sábado e domingo)

Entrada gratuita. Ingressos disponíveis a partir das 12h do dia de cada evento no site do Sesc ou na bilheteria.