Péricles fala sobre carreira, influências e a força do samba

Por: Patricia Alves

Com 40 anos de carreira, Péricles é o destaque da nova edição da Revista Mensch. O cantor recebeu a repórter Patrícia Alves durante um intervalo em sua agenda para falar sobre sua trajetória, os novos projetos e a responsabilidade de ser uma das vozes mais conhecidas da música brasileira.

Em entrevista, Péricles comentou sobre o lançamento da segunda parte do projeto Pagode do Pericão, que conta com parcerias com Maria Rita, Seu Jorge e Tiaguinho. Para ele, o projeto mostra a pluralidade da música e a importância das trocas entre artistas. "Me sinto privilegiado em poder cantar junto com pessoas que admiro", afirmou.