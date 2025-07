Claude Troisgros lança menu degustação no Chez Claude

O menu de 7 tempos conta com uma seleção de pratos que celebram tanto os clássicos da cozinha Troisgros quanto as novidades que levam a assinatura única do chef. "Este menu reflete o que venho construindo ao longo da minha trajetória como chef - uma verdadeira viagem de sabores que une o clássico com o inovador. A ideia é surpreender e explorar novos horizontes, ressaltando o DNA da cozinha do Chez Claude, que combina ingredientes e técnicas de todos os cantos do mundo", comenta Claude.

A degustação começa com a Ostra & Tucupi, seguido do Atum servido com Melancia e Caviar. A Vieira que acompanha Gohan, Pupunha e Dashi de cebola, antecede o clássico Salmão com creme de Azedinha, receita que foi apresentada pela primeira vez pela família Troisgros em 1968. O Magret de Pato acompanhado de risoni com molho de laranja e Poivre Vert finaliza a etapa dos salgados.O Granité Champagne Cassis ajuda a limpar o paladar para receber a última sobremesa: uma mousse de Chocolate finalizada com Azeite de oliva, farofa e Flor de Sal. O evento celebra o lançamento do menu que, a partir da data, estará permanente no cardápio de jantar do restaurante.

SERVIÇO:

Menu Degustação Harmonizado

Data: 22/07/2025, terça-feira

Horário: 20h

Local: Sala de Eventos Chez Claude SP - Rua Professor Tamandaré de Toledo, 25, São Paulo

Reservas: Bruno | (11) 3071-4228