Festival de Dança de Joinville: abertura com Bolshoi Brasil

Por: Flávia Viana

O Festival de Dança de Joinville abre as cortinas para a 42ª edição com a apresentação de uma joia do balé de repertório representada pela prata da casa: a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil traz "O Lago dos Cisnes" ao palco do Centreventos Cau Hansen na primeira noite de evento, 21 de julho.

Considerado "o clássico dos clássicos" entre os balés, a história da princesa Odette - aprisionada no corpo de um cisne branco pelo mago Von Rothbart - e seu malfadado amor pelo príncipe Siegfried recebe coreografia distinta daquela consagrada por Marius Petipa em 1895. Para celebrar os 25 anos da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, "O Lago dos Cisnes" ganhou nova montagem, idealizada pelo bailarino e coreógrafo russo Vladimir Vasiliev, do Balé Bolshoi de Moscou.