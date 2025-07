Entenda a crise Brasil-EUA com 10 séries e filmes

Com o aumento de 50% nas tarifas impostas por Donald Trump sobre produtos brasileiros e a resposta imediata do presidente Lula com a Lei da Reciprocidade, as relações entre Brasil e Estados Unidos voltaram ao centro do debate público. Mas, para além dos noticiários, é possível entender esse embate e tantos outros envolvendo poder, diplomacia e interesses econômicos pelo olhar da cultura pop.

Imagem: Reprodução

A jornalista e criadora de conteúdo Victtória Xàvier, que já entrevistou nomes como Brad Pitt, Elizabeth Olsen e Keanu Reeves, preparou uma lista de 10 produções imperdíveis disponíveis nos streamings que ajudam a mergulhar nos bastidores da política e das relações internacionais com uma boa dose de drama, ação e reflexão.