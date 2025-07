Lívia Gaudencio participa do roteiro de série sobre Raul Seixas

Lívia Gaudencio Imagem: Matheus Soriedem/Divulgação

Mas esse não é o primeiro trabalho como roteirista de Lívia Gaudêncio. Ela fez colaboração no roteiro do filme "Maria do caritó", estrelado por Lilia Cabral. Dona e diretora da Gautu Filmes, ela também criou o fez o roteiro da webserie "Steam Girls", sobre meninas na ciência, e o curta "Lembranças de Barcelona" sobre feminicídio.

"Faço parte de um grupo de roteiristas mulheres e sempre debatemos sobre a discrepância de posicionamentos entre homens e mulheres. Se por um lado temos homens (principalmente brancos) com a autoestima inflada, as mulheres seguem sofrendo da síndrome da impostora, achando que nunca estão preparadas ou que não são boas o suficiente para o trabalho que exercem. Eu acho que este é um traço marcante do posicionamento das mulheres no mercado de trabalho em geral, mas se agrava pelo mercado audiovisual ser bastante masculino" constata ela, que montou a produtora para realizar seus projetos autorais no mercado.

Também atriz há 25 anos, Lívia Gaudêncio pretende levar seu curta "Onde está você agora?" para rodar por festivais pelo mundo. A obra conta a história de uma mulher que lida com a perda gestacional e, ao mesmo tempo, precisa cuidar da mãe com Alzheimer. Além de protagonizar a produção (que tem uma equipe majoritariamente composta por mulheres), a mineira ainda é a roteirista e faz codireção.

"Eu decidi produzir o curta impulsionada por muitas razões: Eu queria começar a produzir cinema, queria voltar a atuar depois do afastamento da pandemia, queria trabalhar majoritariamente com mulheres, mas, principalmente, queria colocar na tela uma história delicada com linguagem sutil, fazendo um cinema que me interessa neste momento", diz ela, que acredita na ampliação do mercado para produções brasileiras graças ao sucesso internacional de "Ainda estou aqui" e outros projetos recém premiados.