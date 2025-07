Green Cards EB-2 e EB-3: o que profissionais corporativos devem saber

Imagem: Reprodução

A categoria EB-3 abrange profissionais com bacharelado ou trabalhadores qualificados com pelo menos dois anos de experiência. Embora o requisito educacional seja menos rigoroso que o EB-2, a principal diferença entre as duas categorias está nas exigências da vaga de trabalho. Por exemplo, se a vaga exigir apenas um diploma de bacharelado, mesmo um candidato altamente qualificado com mestrado pode ainda se enquadrar na categoria EB-3.

Independentemente da categoria, a maioria dos processos de green card baseados em emprego começa com a certificação trabalhista PERM, supervisionada pelo Departamento do Trabalho. O empregador deve demonstrar que não há trabalhadores americanos qualificados e dispostos para a vaga, além de concordar em pagar o salário prevalente. Essa etapa é obrigatória e sensível a detalhes; erros na descrição do cargo, recrutamento ou determinação salarial podem causar atrasos ou até negação do pedido.

Após a aprovação da certificação PERM, o empregador apresenta o Formulário I-140, confirmando que o funcionário atende aos requisitos da vaga oferecida sob a categoria EB-2 ou EB-3 e que o empregador pode pagar o salário. Se a data de prioridade estiver atual conforme o Visa Bulletin do Departamento de Estado, o funcionário pode então apresentar o Formulário I-485 para ajustar seu status para residente permanente.

A complexidade do processo envolve entender como as datas de prioridade e os atrasos de vistos afetam o cronograma. Para países com alta demanda, como Índia e China, atrasos são comuns, especialmente na categoria EB-2. Às vezes, a categoria EB-3 avança mais rápido, levando candidatos a protocolar uma segunda petição I-140 sob EB-3, mantendo a data de prioridade original. Essa estratégia exige planejamento jurídico cuidadoso.

Se sua solicitação I-485 estiver pendente há pelo menos 180 dias e a petição I-140 for aprovada, você pode ser elegível para mudar de empregador sob a portabilidade do AC21, desde que o novo cargo seja similar ao anterior. Isso oferece flexibilidade para profissionais que mudam de emprego ou são promovidos durante o processo do green card.