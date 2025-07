Governo de SP leva shows ao Fringe, maior festival de artes do mundo

Por: Patricia Alves

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, realizará o São Paulo Showcase, com a apresentação de seis espetáculos de produções paulistas, durante o Fringe, maior festival de artes do mundo, que acontece de 1 a 25 de agosto, em Edimburgo, capital da Escócia. O projeto, que conta com recursos da lei federal Aldir Blanc, faz parte das ações do Ano da Cultura Reino Unido-Brasil 2025-26, e tem gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Imagem: Paullo Amarall/Divulgação

"São Paulo é uma potência cultural e, com esta iniciativa, reafirmamos nosso compromisso de levar a diversidade e a riqueza de nossa produção artística para o cenário internacional. O São Paulo Showcase no Fringe é uma oportunidade única de apresentar ao mundo a pluralidade da cultura paulista, além de criar novas perspectivas para o desenvolvimento da indústria criativa, conectando nossas produções a programadores de diferentes países e ampliando o alcance de nossas apresentações", afirmou Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.