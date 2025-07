Festival de Dança de Joinville chega a 42ª edição

O 42° Festival de Dança de Joinville, o maior do mundo em número de participantes e o mais importante da América Latina, ocorrerá entre 21 de julho e 2 de agosto de 2025 com novidades como uma mostra competitiva focada em teatro musical, inauguração do novo Museu da Dança e master classes com audições para grandes companhias do mundo. Os tradicionais espetáculos das noites especiais estarão a cargo da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, com o balé "O Lago dos Cisnes" na Noite de Abertura; e o Balé da Cidade de São Paulo, com o inovador "Réquiem SP" na Noite de Gala.

Imagem: Reprodução

A bailarina Eliana Favarelli sobe novamente ao palco do Festival de Dança de Joinville em busca de um feito histórico: o tetracampeonato da categoria 60+. Ao lado do parceiro Carlos Cabral, ela apresentará o tango "Sedução", após conquistar o título nos anos de 2022, 2023 e 2024.