Os Pescadores de Pérolas no Municipal do Rio 

Fora do palco, a ária também apareceu no cinema. Ela está em trilhas sonoras de filmes como "Moonlight" (2016), vencedor do Oscar, onde surge brevemente como pano de fundo para um momento de contemplação silenciosa. Também aparece em "A Single Man" (2009), de Tom Ford, em uma cena comovente protagonizada por Colin Firth. E, em uma versão adaptada, foi usada em comerciais e documentários para evocar amor, perda ou nostalgia. Mas destaca-se especialmente em The Man Who Cried (2000), com Johnny Depp e Christina Ricci.

No filme, Ricci interpreta Sue ("Suzie"), que ouve seu pai cantar a ária em Yiddish antes de fugir de um pogrom na Rússia soviética. Essa canção se torna o elo emocional que guia sua jornada. A música aparece de novo num momento final comovente, quando ela canta para o pai já adulto — evocando memórias, identidade e laços familiares . Esse uso transparente da ária reforça seu poder universal, capaz de transmitir amor, perda e reconexão.



Ney Matogrosso é outro fã da ária e em 1987 fez uma turnê batizada como Pescador de Pérolas, que rendeu um álbum ao vivo, onde ele canta a versão em italiano: Mi Par D'udir Ancora. O álbum marcou um momento de renovação na carreira de Ney, em que ele deixou de lado a maquiagem e figurinos extravagantes em favor de uma postura mais sóbria e introspectiva, vestindo terno e explorando repertório clássico e refinado. A inclusão de uma ária de Bizet no repertório de MPB foi vista como um gesto de ousadia artística, aproximando lírica e popular de maneira inovadora.

Apesar da consagração tardia, Bizet morreu pensando que tinha falhado. Mas o tempo, como costuma fazer com os grandes artistas, corrigiu essa injustiça. Carmen é hoje uma das óperas mais encenadas do mundo, e Les Pêcheurs de Perles voltou aos palcos com montagens sofisticadas, que atualizam sua atmosfera sem apagar sua poesia.



Neste ano de 2025, ao se completarem 150 anos de sua morte, vale lembrar que Bizet não foi um gênio de uma única ópera. Ele foi um compositor de rara sensibilidade melódica, que soube escrever sobre amor, amizade, sacrifício e desejo com uma intensidade que só cresceu com o tempo.

No fim, o que começou como uma "pérola esquecida" se tornou uma joia resgatada — e nos lembra que, na arte, a beleza verdadeira às vezes leva tempo para brilhar.