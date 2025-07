Mouhamed Harfouch estreia monólogo 'Meu Remédio' em São Paulo

Depois de passar por Minas Gerais e pelo Rio de Janeiro, o monólogo Meu Remédio, escrito e interpretado por Mouhamed Harfouch, estreia em São Paulo no dia 30 de agosto, no Teatro Santos Augusta. A peça tem curta temporada com ingressos disponíveis pela Sympla.

Com direção de João Fonseca, o espetáculo parte da relação do ator com seu próprio nome para explorar temas como ancestralidade, autoaceitação e identidade. A trajetória pessoal de Harfouch - filho de imigrantes sírios e portugueses - serve como ponto de partida para um roteiro que mistura humor, drama e memórias.