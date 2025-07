Lexington Candy Shop: um pedaço da história no coração de Nova York

Por: Ricardo Carlini

Localizado em Manhattan, o Lexington Candy Shop funciona desde 1925 e mantém até hoje práticas e receitas tradicionais. O ambiente, que preserva o estilo das antigas drugstores americanas, oferece uma experiência que remete a outras décadas.

Um dos destaques é a Coca-Cola preparada à moda antiga. Em vez de uma garrafa pronta, o refrigerante é feito na hora: o xarope original é misturado com água com gás bem diante do cliente, como era comum no início do século XX.