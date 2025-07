Cinema ao ar livre reúne animações e clássicos dos anos 80 em São Paulo

Nos dias 19 e 20 de julho, o público de São Paulo poderá assistir a filmes ao ar livre em sessões gratuitas na zona sul da cidade. A iniciativa faz parte do projeto Cine Sessions, que acontece na praça em frente ao Paseo Alto das Nações, com sessões às 16h e às 19h.

A programação reúne títulos que dialogam com diferentes gerações. No sábado, dia 19, a animação "Meu Malvado Favorito 3" abre a tarde, seguida pelo clássico "E.T. - O Extraterrestre", dirigido por Steven Spielberg e lançado em 1982. No domingo, dia 20, será exibido "Moana 2" e, mais tarde, "A História Sem Fim", longa de fantasia lançado em 1984 e conhecido por seu apelo nostálgico.