Atuando em "Guerreiros do Sol", Marco França lança álbum autoral

Marco França Imagem: Caio Oviedo/Divulgação

"Como existem poucos registros de músicas (forrós) dessa época (1920 - 1930) acabou sendo mais fácil criar as canções de maneira que dialogasse com as necessidades e temas das cenas. E pensar nas composições também me ajudou muito a entender e compor esse personagem tão profundo", diz o potiguar que, atualmente, também pode ser visto na Netflix em seu primeiro trabalho para o cinema nacional no filme "Homem com H".

Com 35 anos de trajetória artística, Marco França ganhou projeção nacional ao estrear na TV apenas em 2022 na novela "Mar do sertão", da Globo. Seu personagem, Fubá Mimoso, fez tanto sucesso que foi escalado para entrar na novela "No Rancho fundo", em 2024:

"Fubá Mimoso abriu essa porteira na minha história no audiovisual, sobretudo nas novelas em TV aberta. Foi muito divertido reviver esse personagem que teve uma repercussão tão boa com o público em um intervalo de tempo tão curto".



Músico, multi-instrumentista, arranjador, compositor e produtor musical, Marco França tem como parceiros nomes como Zeca Baleiro e Chico César. E, ainda este ano, vai lançar seu primeiro álbum de canções autorais, que contém quatro singles lançados recentemente nas plataformas de áudio. O clipe da canção "Colo cais", aliás, já está disponível no YouTube.

"Componho músicas há pelo menos 32 anos, mas fui gravando minhas composições e guardando. Hoje, graças à chegada dos streamings de áudio ficou mais fácil lançar e colocar no mundo essas criações. O que não significa que ficou mais fácil chegar no público que possa se interessar no nosso trabalho. E tenho, aos poucos, colocado minha cara ao sol", diz o artista, que venceu 2 das 5 indicações que já recebeu ao Prêmio Shell por trabalhos com trilhas sonoras para o teatro.