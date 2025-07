Hogwarts reabre as portas: novo Harry Potter já está em gravação 

Dominic McLaughlin Imagem: Reprodução

Além dos jovens protagonistas, nomes renomados do teatro e cinema britânicos foram confirmados em papéis icônicos: John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson como Molly Weasley, e muitos outros. O elenco conta ainda com Rory Wilmot (Neville Longbottom), Amos Kitson (Dudley Dursley), Louise Brealey (Madam Hooch) e Anton Lesser (Garrick Ollivander).



A série é escrita e produzida executivamente por Francesca Gardiner, com Mark Mylod (de Succession) como produtor executivo e diretor de vários episódios.

Um ponto curioso e até divertido no meio dos fãs e imprensa tem sido a "piada" sobre como muitos dos grandes ícones do teatro e cinema britânicos, consagrados por décadas, apareceram como coadjuvantes na franquia Harry Potter original — ou até ficaram de fora da saga com certo "orgulho". Nomes como Kate Winslet, que chegou a ser cotada para papéis na série original, e outros atores renomados do circuito teatral britânico decidiram não integrar a franquia, mesmo com sua fama global.

A lista de atores britânicos lendários que fizeram participações menores, mas que marcaram a tradição teatral do país, sempre foi impressionante — mas, curiosamente, muitos deles mantiveram uma distância respeitosa, talvez por preferirem trabalhos fora do universo de fantasia ou por não se sentirem "feitos para" papéis em uma série juvenil de fantasia.

Agora, com esta nova série da HBO, o casting vem buscando um equilíbrio entre talentos jovens e promissores e veteranos do teatro britânico, como John Lithgow e Janet McTeer, mas a escalação ainda reflete uma nova geração. A diferença de elenco revela uma transição clara: enquanto a primeira franquia contava com muitos nomes consagrados como coadjuvantes — quase um "quem é quem" do teatro britânico em papéis menores — esta nova produção aposta em construir um elenco que misture frescor e experiência, apontando para um futuro renovado para o universo mágico de J.K. Rowling.