Roupa Nova confirma nova apresentação da turnê 'Simplesmente Roupa Nova'

Atendendo aos inúmeros pedidos do público e embalados pelo sucesso da temporada, Cleberson Horsth, Ricardo Feghali, Kiko, Nando, Serginho e Fábio Nestares acabam de anunciar retorno ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, um dos espaços culturais mais importantes do país.



A apresentação acontece no dia 4 de setembro, com ingressos a partir de R$ 130,00, disponíveis pelo site uhuu.com e nos pontos de venda autorizados. Mais informações no serviço abaixo.



Ovacionado por onde passa, o grupo é considerado um dos mais populares e queridos do país, e traz no repertório clássicos como "Dona", "A Viagem", "Os Corações Não São Iguais", "Coração Pirata" e "Linda Demais", entre muitos outros que marcaram gerações.



A tour teve início em março de 2023, no mesmo Teatro Bradesco, com ingressos esgotados. Desde então, o Simplesmente Roupa Nova vem lotando casas por todo o país, proporcionando ao público uma experiência única de proximidade, emoção e celebração à música brasileira.

SERVIÇO

Data: 7 de junho de 2025

Local: Teatro Bradesco

Endereço: Rua Palestra Itália, 500 - 3º piso - Bourbon Shopping São Paulo - Perdizes)

Ingressos: Uhuu.com