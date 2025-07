Exposição imersiva 'Uma Homenagem ao Rei Pelé' é destaque no Maracanã

A exposição "Uma Homenagem ao Rei Pelé", considerada a maior mostra imersiva do mundo dedicada ao jogador, segue em cartaz no Maracanã até o segundo semestre. E no próximo dia 19 de julho, quando se comemora o Dia Nacional do Futebol, o espaço recebe uma ação especial com a presença do sósia oficial de Pelé, que estará interagindo com o público ao longo do dia.

Exposição imersiva "Uma Homenagem ao Rei Pelé" Imagem: Divulgação

Realizada pela Multiverso Experience, a exposição está aberta desde 17 de maio e ocupa cerca de 1 mil m², com mais de 10 ambientes interativos que combinam arte, tecnologia e memória afetiva. O visitante percorre uma narrativa sensorial que atravessa desde a infância de Pelé até seus feitos históricos pelo Santos, pela Seleção Brasileira e no exterior, tudo isso no estádio onde o Rei marcou seu milésimo gol.