Entre reconciliação e conveniência: o rei, o filho pródigo e o retorno

O rei Charles III, pai de dois filhos muito diferentes, parece viver esse dilema em tempo real. De um lado, o filho que ficou: William, o herdeiro silencioso, disciplinado, firme em sua função institucional mesmo nos momentos mais difíceis - como agora, com a princesa de Gales em tratamento contra o câncer. De outro, o filho que partiu: Harry, que cruzou o oceano prometendo liberdade e autenticidade, mas que segue emocional e simbolicamente atado à monarquia que diz ter deixado para trás. Desde a saída dos Sussexes da monarquia, em 2020, Harry se tornou, ao mesmo tempo, o filho mais distante e o mais presente - onipresente, na verdade, nas manchetes, nos documentários, nas entrevistas, nos livros de memórias. E, ironicamente, quanto mais tenta romper com a monarquia, mais parece orbitá-la.

Depois de 5 anos de queixas e acusações - veladas e diretas - o príncipe vem usando os meios de comunicação para mandar mensagem muito públicas que quer se reconciliar com sua família. Os céticos e críticos que não fazem parte do círculo familiar se escandalizam com o que acham "ousadia" de Harry depois de tanto drama e a recente revelação de um encontro informal entre os assessores dos Sussexes e o chefe de comunicações do rei, Tobyn Andreae, em um clube londrino tradicional, o Royal Over-Seas League, não foi vista por ninguém dentro do Palácio como um gesto inocente. Ainda que descrito oficialmente como "drinks entre colegas", o contexto - localização, participantes, momento — sugere algo bem mais estratégico. Um início sutil, talvez, de uma reconexão cuidadosamente ensaiada. Um "summit da reconciliação" que pode parecer espontâneo aos olhos do público, mas cujo script começa a se delinear nos bastidores.

A questão que paira no ar não é apenas se haverá reconciliação entre Harry e sua família - mas em que termos, a que custo e com quais objetivos. E, principalmente: por que agora?

A ferida ainda aberta

Não é exagero dizer que Harry foi, nos últimos anos, uma figura polarizadora e, para muitos, decepcionante. Sua crítica pública à família real — envolvendo alegações de racismo, negligência emocional e abuso institucional — teve implicações globais. Mas seu tom mudou ao longo do tempo: o que começou como denúncia e catarse virou, aos poucos, um espetáculo em série. Oprah, Spotify, Netflix, The Me You Can't See, Spare. Tudo isso vendeu. Tudo isso gerou manchete. Mas também tudo isso desgastou.

O príncipe Charles ao lado da mulher, Camilla, dos filhos, William e Harry, das noras, Kate e Meghan, e dos netos, George, Charlotte e Louis Imagem: Reprodução

A imagem do príncipe ferido deu lugar à do homem em contradição: alguém que diz querer privacidade, mas expõe; que se diz independente, mas monetiza sua linhagem; que afirma ter rompido com a realeza, mas nunca abre mão dos títulos, conexões e referências a ela. Agora, com contratos rescindidos, projetos congelados e a atenção da mídia voltada a outras narrativas (como o estado de saúde de Charles e Kate), o movimento de retorno parece menos um gesto de reconciliação sincera e mais um cálculo de sobrevivência simbólica.