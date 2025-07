Anna Toledo assina "Cenas da Menopausa", que faz temporada em São Paulo

Anna Toledo é uma autora com forte presença nos palcos nacionais. Dentre seus tantos projetos, escreveu "Tarsila, a Brasileira", em parceria com José Possi Neto, bem como as letras da trilha sonora original do espetáculo; a comédia musical "ConSerto Para Dois" em 2020, protagonizada por Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, e vencedora dos Prêmios Bibi Ferreira e Prêmio Prio de Humor de Melhor Espetáculo em 2022/23. Em três décadas de teatro, destacou-se como atriz em "Vingança", "Cabaret", "O Beijo da Mulher Aranha", "A Bela e a Fera", "O Fantasma da Opera", "My Fair Lady" e, mais recentemente, integrou o elenco do musical "Cabaret", em São Paulo, com grande destaque e críticas favoráveis.

Como cantora e compositora, lançou três álbuns solo - "Viva!" (2001), "Frescura" (2005) e "O Meu Coração É..." (2012). Agora, Anna está preparando um novo álbum com músicas autorais, com o primeiro single previsto para o final de junho. "Depois do álbum, também estou preparando um show! Estou muito animada e apavorada. Faz anos que só escrevo música para teatro, vai ser um desafio maravilhoso desbloquear essa 'skin' cantora", conta Anna.