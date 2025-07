Peça celebra Chateaubriand e 100 anos dos Diários Associados

Os Diários Associados, fundados por Chatô na década de 1920, alcançaram seu auge como um dos maiores grupos de comunicação da América Latina, com mais de 100 veículos espalhados pelo Brasil. Apesar das transformações ao longo dos anos, o legado do grupo segue vivo e é celebrado no espetáculo, que homenageia essa trajetória centenária.

A trama inicia-se com Fabiano (Claudio Lins), um jornalista desempregado, que, ao investigar a trajetória de Chatô (Stepan Nercessian), embarca em uma viagem pelos principais marcos da história da comunicação no Brasil. O roteiro equilibra o perfil autoritário de Chatô, símbolo de uma imprensa centralizadora, com seu lado mais humano e sensível. A trilha sonora como todos têm observado é um espetáculo à parte. Nomes como Elizeth Cardoso, Jamelão e Carmen Miranda dão o tom da viagem musical por décadas, trazendo à tona o coração pulsante da música brasileira.

O elenco traz nomes como Stepan Nercessian no papel de Chatô, Claudio Lins como Fabiano e Aline Serra interpretando Juliana. Sylvia Massari dá vida à secretária do magnata, Dona Janete. Outros atores representam figuras históricas, como Carmen Miranda, Hebe Camargo e Lolita Rodrigues. A trilha sonora inclui canções de Caetano Veloso, Gal Costa e Ivan Lins, com direção musical de Thalyson Rodrigues e supervisão de Guto Graça Mello. As coreografias são assinadas por Carlinhos de Jesus, que pela primeira vez desenvolve um trabalho para teatro musical.