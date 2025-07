EUA suspendem temporariamente entrevistas para vistos de estudante

O motivo da pausa é uma atualização nos sistemas de triagem de segurança. A partir de agora, o histórico digital dos solicitantes, como publicações, interações e vínculos online, passará a ser considerado na análise do visto. O objetivo, segundo o governo Americano, é reforçar a segurança migratória em meio a crescentes preocupações geopolíticas.

Essa mudança pode causar atrasos no início das aulas, especialmente para quem ainda não agendou a entrevista. Além disso, levanta discussões sobre privacidade, já que o processo exigirá maior exposição da vida digital dos estudantes.

A suspensão vale para todos os consulados e embaixadas dos EUA no mundo, mas não afeta quem já tem a entrevista marcada antes da suspensão. Até o momento, não há uma data definida para a retomada dos novos agendamentos.

Com mudanças no ar, o melhor caminho é se preparar com antecedência, manter a calma e buscar informações confiáveis. A política migratória dos EUA está em constante adaptação, e agora, a segurança digital faz parte do processo.