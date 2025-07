Marcelo Mansfield comemora 40 anos de carreira com espetáculo

O ator iniciou a carreira na efervescente cena teatral da São Paulo dos anos 80. "Fiz inúmeros comerciais naquela época e investi tudo o que ganhava em meus shows pelos palcos do Brasil. É onde eu gosto de estar", fala Mansfield, que celebra 40 anos de carreira com o espetáculo O SHOW DO MANSFIELD, uma retrospectiva de seus maiores sucessos.



Com ele no palco, convidados especiais que fizeram parte de sua história. Pioneiro do gênero Stand Up, Mansfield criou o Clube da Comédia no início dos anos 2.000. Primeiro show do gênero em São Paulo, ele apresentou nomes como Oscar Filho, Marcela Leal e Danilo Gentili para a cena. Na época ele se dividia entre o Stand Up e os personagens que criava e apresentava no Terça Insana, projeto que também revolucionou o humor do país.



Com um olhar afiado sobre o mundo e uma escuta atenta às transformações da sociedade ele criou personagens inesquecíveis, como o contundente Seu Lili, o Seu Merda, que ganhou destaque como Seu Banana no programa Zorra Total, da Rede Globo, ou o Cantor de Mambo, que com uma única nota leva o público às gargalhadas.



Nestes 40 anos ele apresentou programas de rádio, de televisão, fez enorme sucesso pelo país com o solo Nocaute e integrou o elenco de novelas de sucesso como Chiquinha Gonzaga e Mulheres de Areia, ambas na Rede Globo. Também virou James Bond para a inesquecível série Armação Ilimitada, entre inúmeros outros trabalhos.



Com mais de 30 filmes na carreira, Marcelo Mansfield pode ser visto no cinema em Uma Advogada Brilhante, com Leandro Hassum, e acaba de gravar o filme Nico, com Murilo Benício, já em fase de pós-produção. Em um país onde o humor é um alívio para nossas agruras, Mansfield soube dosar crítica, leveza e sátira, mantendo-se atual sem abrir mão de sua essência como ator de teatro.



O SHOW DO MANSFIELD acontece somente nos dias 23 e 24 de agosto, no Clube Barbixas de Comédia.

SERVIÇO

O SHOW DO MANSFIELD

Comemorando 40 anos de carreira de Marcelo Mansfield

Data: 23 e 24 de agosto, sábado às 20h e domingo às 18h.

Ingressos: Sympla

Bilheteria: segunda a sábado, das 19h às 21h

Domingos e feriados: das 18h às 21h

Local: Clube Barbixas de Comédia | 280 lugares

Rua Augusta, 1129 - Consolação