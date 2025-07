Festival Dança em Trânsito 2025 chega a São Paulo

Por: Flávia Viana

Uma das principais plataformas de circulação da dança contemporânea no Brasil e no exterior, o Festival Dança em Trânsito chega a São Paulo nos dias 26 e 27 de julho de 2025, com apresentações gratuitas no Centro Cultural FIESP - SESI-SP. Como parte da programação da 23ª edição, a cidade também recebe uma residência artística com o premiado coreógrafo Ricardo Ambrósio, de 21 a 25 de julho, na Escola Palco Central do Morumbi.

Criado em 2002 pelo Espaço Tápias, um Centro Cultural que atua como polo de criação, formação e intercâmbio artístico, o Festival Dança em Trânsito se consolidou como um dos principais articuladores da dança contemporânea no Brasil e no exterior. Com direção artística e curadoria de Giselle Tápias e Flávia Tápias, o projeto aposta na circulação de espetáculos, formação de artistas e conexão de diferentes culturas, linguagens e territórios. De forma itinerante, percorre desde grandes centros urbanos a pequenas localidades brasileiras, ocupando teatros e espaços públicos com uma programação plural e acessível.