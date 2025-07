Festival Casamoda propõe nova experiência no JK Iguatemi

Entre os dias 27 e 29 de agosto, o JK Iguatemi recebe uma nova edição do Casamoda, agora em formato de festival. Tradicionalmente conhecido como salão de negócios voltado à moda autoral brasileira, o Casamoda passa a se apresentar como um evento mais amplo, integrando moda, lifestyle, conteúdo e conexões profissionais em um mesmo espaço.

A proposta do Festival Casamoda é criar uma experiência sensorial e interativa, reunindo marcas, profissionais criativos e convidados em uma programação que inclui exposições, ativações especiais e ambientes pensados para troca e diálogo. O evento busca refletir sobre os novos modos de consumir, produzir e se relacionar com a estética e com o mercado contemporâneo.