Gourmand Awards 2025 premia livro brasileiro em cerimônia em Portugal

Entre os dias 18 e 21 de junho de 2025, foi realizada no Centro de Congressos de Estoril, em Portugal, a cerimônia do Gourmand Awards, considerado o principal prêmio internacional dedicado a publicações sobre gastronomia, bebidas e culinária.

Criado em 1995 por Édouard Cointreau, descendente do criador do licor Cointreau, o Gourmand World Cookbook Awards chegou à sua 30ª edição com uma programação que celebrou tanto os vencedores de 2024 e 2025 quanto os destaques históricos da premiação. Como parte das comemorações de três décadas do prêmio, também foram entregues os diplomas "Gourmand Awards - Best of the Best", que reconheceram os melhores livros das últimas três décadas em diversas categorias.