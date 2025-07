As Tiaras favoritas da Princesa de Gales 

A Queen Mary's Lover's Knot Tiara foi encomendada pela rainha Mary em 1913, a partir de um design mais antigo que pertencia à sua tia, a grã-duquesa Augusta da Prússia. Produzida pela Garrard, a peça mistura diamantes e pérolas em forma de nós de amante (lover's knots), evocando romantismo e imponência. Após a morte de Mary, a tiara foi herdada por sua nora, a rainha Elizabeth, conhecida como Rainha Mãe, e posteriormente chegou à então rainha Elizabeth II. Foi esta última quem emprestou a peça à princesa Diana como presente de casamento em 1981. Embora Diana tivesse também outra tiara favorita - a Spencer, de sua família - ela usou a Lover's Knot em pelo menos oito eventos diplomáticos mais marcantes das décadas de 1980 e 1990, transformando a joia em um dos símbolos visuais de sua imagem como princesa de Gales.

Após a separação e posterior morte de Diana, a tiara permaneceu guardada nos cofres reais, sem ser vista em público por mais de duas décadas. O retorno da Lover's Knot ao cenário internacional aconteceu com Catherine, que passou a usá-la com frequência a partir de 2015. Desde então, a princesa a escolheu para pelo menos dez eventos formais, entre banquetes de Estado, recepções diplomáticas e celebrações no Palácio de Buckingham. A mais recente aparição aconteceu em 8 de julho de 2025, durante o jantar de gala em Windsor em homenagem ao presidente da França.



Apesar da percepção de que Kate Middleton não usa muitas tiaras, a Princesa de Gales continua a recorrer a essas joias emblemáticas sempre que o protocolo real exige - o que, na prática, ocorre raramente. As tiaras são reservadas a ocasiões altamente formais, como banquetes de Estado, recepções diplomáticas e casamentos reais, eventos que acontecem apenas duas ou três vezes por ano. Além disso, a monarquia britânica tem adotado uma postura mais enxuta e moderna desde o reinado de Charles III, com menos pompa e formalidades visuais. Em 2024, a ausência temporária de Kate em compromissos oficiais por conta de seu tratamento contra o câncer também contribuiu para o menor número de aparições com tiaras.

Além da Lover's Knot, Catherine também usou no passado a delicada Cartier Halo Tiara em seu casamento, a Lotus Flower Tiara em três ocasiões (em 2013, 2015 e 2022), e, em novembro de 2023, surpreendeu ao estrear em público a Strathmore Rose Tiara, uma peça rara que pertenceu à Rainha Mãe e não era vista desde a década de 1930.

Ao optar consistentemente por tiaras históricas da realeza - em especial a que mais remete à memória de Diana - Catherine não apenas reafirma o elo entre passado e presente da família Windsor, como também contribui para revitalizar a linguagem simbólica das joias reais, reforçando sua posição como futura rainha consorte. Em cada escolha, ela constrói uma narrativa de continuidade, reverência e presença, combinando tradição com sua própria identidade no cenário monárquico do século 21.