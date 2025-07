Revista Opinião lança novo portal em Mogi das Cruzes

Zeny Kim e Marcio Soares Imagem: Divulgação

Fundada em 2002, a publicação se consolidou como referência na região. Ao longo de mais de duas décadas, evoluiu para além do papel: hoje, a Revista Opinião é também uma marca que abre espaço para outras empresas se posicionarem no mercado com propósito e clareza. A edição impressa segue com periodicidade mensal e é publicada simultaneamente no novo portal.

Diante das mudanças tecnológicas e da rapidez com que o digital avança, o novo portal representa uma atualização importante para continuar conectando leitores e anunciantes de forma eficaz.

