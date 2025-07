Cesar Marchetti celebra 50 anos em tour especial na Catedral da Sé

Cesar Marchetti Imagem: Divulgação

No domingo, 6 de julho, o encontro continuou em um jantar no restaurante Mont Cristo, localizado na região do ABC e também parte do Grupo Unifor. O espaço recebeu os convidados com menu especial, carta de vinhos e apresentação musical do cantor Joel Carlo.

Cesar Marchetti ao lado de amigos e familiares Imagem: Divulgação

Cesar Marchetti lidera empresas como a Sorocaps, especializada na produção de cápsulas softgel, a OSSEL Assistência, maior funerária do estado de São Paulo, e a clínica ABA VILI, voltada ao atendimento de pessoas com TEA, T21 e outras síndromes. A celebração de seus 50 anos marcou um momento de agradecimento e convivência entre as pessoas que acompanham sua trajetória pessoal e profissional.