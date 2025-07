Quando o cabelo conta uma nova história

O que antes era visto como um segredo de bastidor, hoje é encarado com naturalidade: a escolha de usar um novo cabelo pode ser uma forma de expressão, de recuperação da autoconfiança ou até de reconstrução após momentos difíceis.

Glória Pires e Luiz Crispim Imagem: Divulgação

Profissionais especializados têm papel fundamental nesse processo. É o caso de Luiz Crispim, que atua há anos no desenvolvimento de soluções capilares personalizadas no comando da Lully Hair. Para ele, cada aplicação representa mais do que uma mudança de visual: é o início de uma nova fase na vida de quem busca se sentir bem consigo mesma.

Num mundo em que a imagem pessoal ainda carrega tanto peso, iniciativas que combinam técnica e empatia ajudam a devolver liberdade e autonomia a muitas mulheres. Falar sobre isso é também ampliar os horizontes sobre identidade, feminilidade e superação - temas que continuam atuais e necessários.