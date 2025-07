Imigração nos EUA fica mais rigorosa e demanda preparação reforçada

Essa triagem vai além da verificação de documentos tradicionais. Hoje, quem passa por entrevistas de visto ou tenta entrar no país pode ser submetido a:

Verificação de redes sociais como TikTok, Instagram e X (antigo Twitter)

Inspeção de celulares, laptops e tablets

Coleta de dados biométricos, como impressões digitais e reconhecimento facial

Exigência de documentos que comprovem emprego, estudo, motivos para viagens anteriores e situação financeira

Embora esse tipo de controle não seja exatamente novo, ele costumava ser aplicado principalmente a pessoas de países considerados de "alto risco." Agora, no entanto, essas regras se tornaram mais abrangentes, afetando viajantes e imigrantes de todas as partes do mundo.

Com o aumento da fiscalização, os atrasos na emissão e renovação de vistos se tornaram mais frequentes, além de filas mais longas e um número maior de viajantes sendo submetidos a inspeções secundárias (a famosa "salinha") ao chegar aos Estados Unidos.

Por isso, quem planeja viajar, renovar seu status ou solicitar qualquer benefício imigratório deve se preparar com antecedência. Estar bem informado e com a documentação organizada é essencial para evitar imprevistos com a imigração.