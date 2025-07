Parintins: Festival movimenta cultura, economia e identidade na Amazônia

Aninha Monteiro Imagem: Divulgação

Aninha Monteiro representou Alagoas no maior festival de cultura do mundo, reforçando o alcance nacional do evento e a presença de talentos de diferentes regiões do país.

As alegorias, que podem chegar a 20 metros de altura, e os figurinos detalhados são criados a partir de mitos indígenas, tradições afro-brasileiras e temas sociais, demonstrando a força de uma cultura viva e em constante reinvenção.