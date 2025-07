HIIT & RUN Festival: música, movimento e bem-estar em um só evento

Por: Patricia Alves

Nos dias 5 e 6 de julho, a Casa Dipraia Layback, em Nova Lima (MG), recebe a primeira edição do HIIT & RUN Festival, idealizado pelo DJ e produtor KVSH em parceria com a educadora física Gabriela Bahia. O evento propõe uma combinação de treinos, música e experiências voltadas ao bem-estar, com atividades que valorizam o corpo em movimento e a conexão entre as pessoas.

Imagem: Reprodução

Após a repercussão positiva da KVSH RUN, o artista expande seu projeto e apresenta o HIIT & RUN como um fim de semana que une treinos de alta intensidade, práticas de autocuidado e música eletrônica.