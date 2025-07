Estrelado por Eduardo Sterblitch, "Beetlejuice" reestreia com novo elenco

Sucesso de público e crítica em 2024, "Beetlejuice - O Musical" está de volta ao Brasil. Com quase 30 indicações e prêmios, o espetáculo foi eleito Melhor Musical do Ano nos prêmios Bibi Ferreira, Destaque Imprensa Digital e Arcanjo, e foi recentemente indicado ao Prêmio Governador do Estado para as Artes, na categoria Teatro. A nova temporada estreia no dia 7 de agosto, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, e segue para São Paulo, onde chega no dia 3 de outubro, no Teatro Liberdade, em curtíssimas temporadas. Os ingressos já estão à venda pelo site da Sympla e nas bilheterias físicas dos teatros.

Eduardo Sterblitch Imagem: Leo Aversa/Divulgação

Eduardo Sterblitch retorna ao papel-título, que é inspirado no clássico de Tim Burton, Os Fantasmas Se Divertem (1988), estrelado por Michael Keaton. Nesta nova temporada, o elenco ganha reforços. Pâmela Rossini assume o papel de Lydia Deetz, a adolescente fascinada pelo mundo dos mortos. Ivan Parente e Clara Verdier interpretam Adam e Barbara Maitland, respectivamente. Fabrizio Gorziza será Charles Deetz, enquanto Sabrina Korgut dá vida à excêntrica Delia. Rosana Penna interpreta Juno e Duda Carvalho é a Miss Argentina; já Diego Becker vive Maxie e Otho, Larissa Queiroz será Maxine, e Giovana Sassi interpreta Skye. Completam o elenco Sofie Orleans (também cover de Lydia), Mari Marques, Bruna Lemberg, Luisa Vianna, Renan Rosiq, Rhuan Santos, Pedro Balu, Paulo Freitas, Bia Passos e Hugo Lopes; o time conta ainda com Julia Vargas e Fábio Brazile como swings.