João Carlos Martins e Bachiana Filarmônica SESI-SP retornam à Sala SP

O maestro João Carlos Martins e a Bachiana Filarmônica SESI-SP voltam à Sala São Paulo no dia 4 de agosto, às 20h30, para uma apresentação especial da Temporada 2025. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma INTI. A apresentação contará com libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade ao público.

Imagem: Divulgação

A noite terá início com a Orquestra Órion, projeto social do Instituto Alpha Lumen, organização sem fins lucrativos de São José dos Campos que promove educação, cultura e o desenvolvimento de jovens com altas habilidades. A presença da orquestra convidada reafirma o compromisso de João Carlos Martins com a formação de novos músicos e o acesso à cultura, oferecendo a jovens talentos um espaço de excelência artística e desenvolvimento pessoal. No repertório de abertura, obras como "Czárdás", de Vittorio Monti, e o 3º movimento de "O Verão", de "As Quatro Estações", de Vivaldi.