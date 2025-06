Enoteca Maria: o restaurante de avós do mundo todo em Staten Island

Uma das nonnas do Enoteca Maria Imagem: Reprodução

O restaurante funciona por turnos fixos: quatro sessões diárias (12h30, 14h30, 17h30 e 19h30), com tempo limitado de duas horas por grupo. As reservas devem ser feitas com antecedência, e o pagamento é aceito apenas em dinheiro ou pelo aplicativo Venmo.

Reconhecido com o selo Bib Gourmand do Guia Michelin, o Enoteca Maria é elogiado pela crítica por oferecer uma experiência de alta qualidade a preços acessíveis. Também possui nota 4,3/5 no TripAdvisor e foi avaliado com 75 pontos pela New York Magazine.

A proposta do restaurante inspirou a produção do filme Nonnas, da Netflix, estrelado por Vince Vaughn.

Localizado na 27 Hyatt Street, a poucos passos do terminal da balsa de Staten Island, o Enoteca Maria se tornou um destino obrigatório para quem busca gastronomia com alma e histórias que aquecem o coração.

