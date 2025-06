Blitz apresenta nova turnê: "Agora é a Hora"

Por: Patricia Alves

A Blitz está de volta à estrada com a turnê Agora É a Hora, que chega a São Paulo no dia 12 de julho, no Tokio Marine Hall. A banda, que marcou gerações desde os anos 80, continua levando aos palcos uma mistura única de rock, funk, reggae, samba, soul e blues - o que eles chamam de seu "caldeirão sonoro". O novo show inclui elementos teatrais e mantém a essência irreverente que sempre definiu o grupo.

Com origem no grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone, a Blitz nasceu sob a lona do Circo Voador, na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Em apenas três meses, se tornou uma das maiores sensações do mercado fonográfico brasileiro da década de 1980.