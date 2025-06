Gabriela Duarte fala da carreira e da relação com Regina Duarte

Juntas no monólogo "O Papel Amarelo e Eu", em cartaz no Teatro FAAP, em São Paulo, Gabriela Duarte, Alessandra Maestrini e Denise Stoklos são as convidadas do programa "Companhia Certa" deste sábado (28), exibido à 0h30 na RedeTV!.

No bate-papo com Ronnie Von, a atriz e as diretoras que assinam a peça comentam o processo criativo por trás da montagem, que marca a primeira atuação solo da atriz no teatro. Ao comentar o desafio, ela confessa: "Ficava insegura, porque todo passo em direção ao desconhecido é assustador. Mas, se for para fazer o que eu já sei, fico em casa".